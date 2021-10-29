إسرائيل تفعل قرار اعتقال كايد الفسفوس إداريا

قالت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينين إنَ السلطات الإسرائيليةَ، أعادت تفعيل الاعتقال الإداري الصادرِ بحق الأسير كايد الفسفوس، المضرب عن الطعام منذ نحو107 أيام.

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