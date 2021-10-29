إسرائيل تفعل قرار اعتقال كايد الفسفوس إداريا
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قالت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينين إنَ السلطات الإسرائيليةَ، أعادت تفعيل الاعتقال الإداري الصادرِ بحق الأسير كايد الفسفوس، المضرب عن الطعام منذ نحو107 أيام.
قالت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينين إنَ السلطات الإسرائيليةَ، أعادت تفعيل الاعتقال الإداري الصادرِ بحق الأسير كايد الفسفوس، المضرب عن الطعام منذ نحو107 أيام.
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