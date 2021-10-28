طهران: المفاوضات النووية قبل نهاية نوفمبر

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني التوصل إلى اتفاق مع منسق الاتحاد الأوروبي للمفاوضات النووية إنريكي مورا بشأن إطار المفاوضات المقبلة في فيينا.

من جهته حذر المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بِهروز كمالوندي من أنّ طهران ستعيد النظر في تعاملها مع الوكالة الدولية إنْ استمرت بنشر تفاصيل فنية ووثائق عن برنامج إيرانَ النووي و مراسلاتها مع مدير الوكالة.