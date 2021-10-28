القضاء البريطاني ينظر في استئناف حكم أسانج
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تَنظر محكمة لندن العليا لليوم الثاني، في طعن تقدمت به الحكومة الأمريكية ضد رفض القضاء البريطاني، تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج لواشنطن.
وشدد محامو الدفاع على أن العناصر الجديدة المقدمة لا تبرر بأي حال إعادة النظر في قرار القضاء. واتهموا هيئة الاستخبارات المركزية والحكومة الأمركية بالتخطيط لقتل موكلهم..
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