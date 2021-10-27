إعادة فرز أكثر من ألفي صندوق اقتراع بالعراق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rlsi
تواصل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، إعادة فرز أكثر من ألفي صندوق اقتراع يدويا بعد قبول ستة وأربعين طعنا في الانتخابات التشريعية.
تواصل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، إعادة فرز أكثر من ألفي صندوق اقتراع يدويا بعد قبول ستة وأربعين طعنا في الانتخابات التشريعية.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.