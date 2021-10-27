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إعادة فرز أكثر من ألفي صندوق اقتراع بالعراق

أخبار العالم العربي

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تواصل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، إعادة فرز أكثر من ألفي صندوق اقتراع يدويا بعد قبول ستة وأربعين طعنا في الانتخابات التشريعية.

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