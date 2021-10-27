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دول جوار أفغانستان: ندعو لتشكيل حكومة شاملة

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دعا البيان الختامي لاجتماع وزراءِ خارجيةِ دولِ جوارِ أفغانستان المنعقد في طهران، دعا لتشكيل حكومة أفغانية شاملة.

وشدد على أن الدول المسؤولة في المقام الأول عن الصعوبات في أفغانستان يجب أن تفي بجدية بالتزاماتها. بدوره أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في كلمة له عبر الفيديو خلال الاجتماع، أن موسكو لا تسعى لفرض توصياتها، داعيا دول جوار أفغانستان إلى منع الوجود العسكري للولايات المتحدة والناتو على أراضيها.

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