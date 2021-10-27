أعمال تجريف تنفذها إسرائيل بالمقبرة اليوسفية
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تواصل جرافات تابعة لسلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية أعمال التجريف في محيط صرح الشهيد داخل المقبرة اليوسفية لليوم الرابع، وسط استنفار للقوات الإسرائيلية.
تواصل جرافات تابعة لسلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية أعمال التجريف في محيط صرح الشهيد داخل المقبرة اليوسفية لليوم الرابع، وسط استنفار للقوات الإسرائيلية.
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