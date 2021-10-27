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أعمال تجريف تنفذها إسرائيل بالمقبرة اليوسفية

أخبار العالم

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تواصل جرافات تابعة لسلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية أعمال التجريف في محيط صرح الشهيد داخل المقبرة اليوسفية لليوم الرابع، وسط استنفار للقوات الإسرائيلية.

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