أعمال تجريف تنفذها إسرائيل بالمقبرة اليوسفية

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تواصل جرافات تابعة لسلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية أعمال التجريف في محيط صرح الشهيد داخل المقبرة اليوسفية لليوم الرابع، وسط استنفار للقوات الإسرائيلية.