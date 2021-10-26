لندن تنفي العودة للحجر الصحي جراء كورونا

نفت الحكومة البريطانية صحة الأنباء بشأن العودة إلى قيود الحجر الصحي لخمسة أشهر متتالية لمواجهة الموجة الجديدة من وباء كورونا، بعد ارتفاع عدد الإصابات مؤخرا.

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