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لندن تنفي العودة للحجر الصحي جراء كورونا

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نفت الحكومة البريطانية صحة الأنباء بشأن العودة إلى قيود الحجر الصحي لخمسة أشهر متتالية لمواجهة الموجة الجديدة من وباء كورونا، بعد ارتفاع عدد الإصابات مؤخرا.

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