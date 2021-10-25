لبنان.. إحالة معتقلي الطيونة للقضاء العسكري

أعلنت مخابرات الجيش اللبناني انتهاء التحقيقات في أحداث منطقة الطيونة في بيروت، مشيرة إلى إحالة ملف المعتقلين إلى النيابة العامة العسكرية.

في غضون ذلك، استدعت مخابرات الجيش، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الأربعاء المقبل للاستماع لإفادته بشأن أحداث الطيونة.