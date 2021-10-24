ليبيا.. انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة
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أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية عزمها إجراءالانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.
وقال رئيس المفوضية /عماد السايح/ خلال مؤتمر صحفي في طرابلس، إن المفوضية تخطط لفتح باب التسجيل للمرشحين في النصف الأول من الشهر المقبل.
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