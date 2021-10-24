واشنطن: ننتظر توضيحا تركيا بشأن طرد السفراء

أعلنت الخارجية الأمريكية أنها تنتظر توضيحا من أنقرة بشأن قرارها طرد سفراء عشرة دول، من بينهم السفير الأمريكي.

بدوره قال رئيس البرلمان الأوروبي /ديفيد ساسولي/ إن قرار أنقرة يعكس توجها استبداديا. في حين أعلنت ألمانيا أنها تجري مشاورات مع دول أخرى بخصوص طرد السفراء من تركيا، كما أشارت النرويج إلى أن سفارتَها في أنقرة لم تتلق إخطارا من السلطات التركية بهذا الشأن. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن سفراء عشرة دول، بينهم الأمريكي والألماني والفرنسي والكندي، أشخاصا غيرَ مرغوب بهم، وذلك على خلفية مطالبتهم بإطلاق سراح رجل الأعمال التركي المعارض عثمان كافالا.