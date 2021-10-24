الشرطة السودانية تعيد فتح جسر أغلقه محتجون

أكد وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري أن الالتزام بالوثيقة الدستورية هو الحل للأزمة في البلاد.

في غضون ذلك أفاد مراسلنا بأن الشرطة السودانية أعادت فتحَ الجسرِ الرابطِ بين مدينتي الخرطوم وبحري، وطرقاتٍ أخرى، بعد تفريق المحتجين، يأتي ذلك فيما تتواصل الاعتصامات أمام القصر الجمهوري للمطالبة بحل حكومة عبد الله حمدوك.