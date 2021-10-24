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السيسي: نتطلع لاتفاقية ملزمة بشأن سد النهضة

أخبار العالم العربي

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أعرب الرئيس المصري /عبد الفتاح السيسي/ عن تطلع بلاده للتوصل إلى اتفاقيةٍ متوازنةٍ وملزمةٍ بشأن سد النهضة الإثيوبي، في أقرب وقت.

وقال السيسي خلال كلمته في أسبوع القاهرة للمياه، إن القاهرة تتفهم الأهداف التنموية لإثيوبيا من السد، مؤكدا ضرورة الحد من أضراره على مصر والسودان.

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