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الخرطوم: لا توجه لحل مجلسي الوزراء والسيادة

أخبار العالم العربي

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نفى المكتب الإعلامي للحكومة السودانية وجودَ اتفاقٍ بين رئيسِ مجلس السيادة /عبد الفتاح البرهان/، ورئيسِ مجلس الوزراء /عبد الله حمدوك/ على حل مجلسَيْ السيادة والوزراء.

يأتي ذلك فيما أكد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير دعمه لحمدوك والتمسك بالمسار الانتقال الديمقراطي. هذا يتواصل الاعتصام أمام القصر الجمهوري في الخرطوم للمطالبة باستقالة الحكومة.

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