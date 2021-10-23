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شويغو: الناتو يحشد قواته على الحدود الروسية

أخبار روسيا

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حذر وزير الدفاع الروسي /سيرغي شويغو/ حلفَ الناتو من حشد قواته على الحدود الروسية، على خلفية الدعوات لردع روسيا عسكريا.

وشدد شويغو على أن الأمن الأوروبي هو أمن مشترك، ودعا إلى عدم المساس بالمصالح الروسية، مشيرا إلى أن الناتو ليس جاهزا للحوار المتكافئ مع موسكو.

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