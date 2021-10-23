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فلسطين: على المجتمع الدولي أن يكبح إسرائيل

أخبار العالم العربي

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رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالإدانة الدولية لقرار إسرائيل بتصنيف ستِ منظماتٍ حقوقيةٍ فلسطينية منظماتٍ إرهابية، ووصفت القرار بالعدوان الصارخ على الشعب الفلسطيني.

وأكدت الخارجية في بيان، ضرورة انتقال المجتمع الدولي ممّا وصفته بالبيانات الشكلية، إلى الخطوات المُلزِمة لكبح جماح إسرائيل.

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