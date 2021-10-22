بيدرسون: اجتماع اللجنة الدستورية مخيبا للأمل

اختتمت في جنيف محادثات اللجنة الدستورية السورية من دون إحراز أي توافق حول المبادئ الدستورية الأربعة، وقال المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدسون أن الاجتماع كان مخيبا للأمل.



كما صرح بأن المجتمعين لم يتوصلوا إلى أي تفاهمات أو أرضية مشتركة حول أي من المواضيع، وأنه لم يتم التوافق على موعد الجولة المقبلة.