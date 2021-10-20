منتدى فالداي يناقش الوضع في أفغانستان وسياسات واشنطن إزاء أزمات الشرق الأوسط

تتواصل فعاليات الدورة الـ18 لمنتدى فالداي الدولي للحوار، بمشاركة ممثلين عن 45 دولة، مباشرة وعبر الفيديو..

وتتركز نقاشات اليوم الثالث على قضية التغير المناخي، ووضع روسيا في النظام العالمي، بالإضافة إلى آفاق التنمية في مجموعة رابطة الدول المستقلة..