منتدى فالداي يناقش الوضع في أفغانستان وسياسات واشنطن إزاء أزمات الشرق الأوسط
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rjvb
تتواصل فعاليات الدورة الـ18 لمنتدى فالداي الدولي للحوار، بمشاركة ممثلين عن 45 دولة، مباشرة وعبر الفيديو..
وتتركز نقاشات اليوم الثالث على قضية التغير المناخي، ووضع روسيا في النظام العالمي، بالإضافة إلى آفاق التنمية في مجموعة رابطة الدول المستقلة..
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.