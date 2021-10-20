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مصادر عراقية لـRT: خمس طائرات مسيرة مفخخة استهدفت قاعدة التنف في سوريا

دعوات لطالبان لتشكيل حكومة شاملة بأفغانستان

أخبار العالم

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دعت الأطراف المشاركة في محادثات صيغة موسكو حول أفغانستان إلى ضرورة أن تتخذ حركة طالبان إجراءات لتشكيل حكومة أفغانية شاملة تلبي مصالح كافة القوى السياسية.

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