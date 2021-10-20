دعوات لطالبان لتشكيل حكومة شاملة بأفغانستان
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دعت الأطراف المشاركة في محادثات صيغة موسكو حول أفغانستان إلى ضرورة أن تتخذ حركة طالبان إجراءات لتشكيل حكومة أفغانية شاملة تلبي مصالح كافة القوى السياسية.
دعت الأطراف المشاركة في محادثات صيغة موسكو حول أفغانستان إلى ضرورة أن تتخذ حركة طالبان إجراءات لتشكيل حكومة أفغانية شاملة تلبي مصالح كافة القوى السياسية.
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