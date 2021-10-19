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ارتفاع حاد بأعداد المصابين بكورونا في بريطانيا

أخبار العالم

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سجلت حالات الاصابات بفيروس كورونا في المملكة المتحدة رقما قياسيا ببلوغها قرابة 50 ألف اصابة يوميا لتصيح بريطانيا الأولى أوروبيا من حيث عدد الحالات.

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