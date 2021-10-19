ارتفاع حاد بأعداد المصابين بكورونا في بريطانيا

سجلت حالات الاصابات بفيروس كورونا في المملكة المتحدة رقما قياسيا ببلوغها قرابة 50 ألف اصابة يوميا لتصيح بريطانيا الأولى أوروبيا من حيث عدد الحالات.

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