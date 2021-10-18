صالح يدعو المحتجين إلى الالتزام بالقانون

قال الرئيس العراقي برهم صالح إن الاعتراض على نتائج الانتخابات البرلمانية يجب أن يكون عبر السياق القانوني والسلمي، دون التعرض للأمن العام.

يأتي ذلك فيما دعت قوى سياسية إلى احتجاجاتٍ جديدة رفضا لنتائج الانتخابات.

فيما اتهمت كتائب حزب الله العراقية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتواطؤ مع جهات خارجية لتزوير الانتخابات، ودعت إلى محاكمته.