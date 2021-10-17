طهران: سنتبع سياسة خطوة مقابل خطوة بالتفاوض

أكد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان أن إيران ستتبع سياسةَ خطوة مقابل خطوة في المفاوضاتِ النووية.

مشددا خلال جلسة مغلقة للبرلمان على ضرورة أن تقدم واشنطن مبادرة جادة لإثبات حسن نيتها قبل المفاوضات.

فيما أعلن المتحدث باسم الهيئة الرئاسية للبرلمان نقلا عن عبد اللهيان أن المفاوضات ستبدأ الخميس المقبل في بروكسل.