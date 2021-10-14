محادثات نووية بين طهران والاتحاد الأوروبي
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بحث المنسق الأوروبي للمفاوضات النووية إنريكي مورا في طهران مع المسؤولين الإيرانيين استئناف المفاوضات النووية.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني إن طهران ستعود إلى المفاوضات شريطة أن تكون جادة وتفضي إلى نتائج ملموسة.
منتقدا عدم التزام أوروبا بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي.
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