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موسكو في المرتبة الرابعة بين أفضل مدن العالم

أخبار روسيا

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احتلت العاصمة الروسية موسكو، المرتبة الرابعة من بين أفضل 100 مدينة في العالم، وفق تصنيف "ذي بيست سيتي" العالمي بعد لندن وباريس ونيويورك.

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