موسكو في المرتبة الرابعة بين أفضل مدن العالم
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احتلت العاصمة الروسية موسكو، المرتبة الرابعة من بين أفضل 100 مدينة في العالم، وفق تصنيف "ذي بيست سيتي" العالمي بعد لندن وباريس ونيويورك.
احتلت العاصمة الروسية موسكو، المرتبة الرابعة من بين أفضل 100 مدينة في العالم، وفق تصنيف "ذي بيست سيتي" العالمي بعد لندن وباريس ونيويورك.
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