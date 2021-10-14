لندن.. خلاف مع بروكسل حول حدود الإيرلنديتين
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هددت الحكومة البريطانية باللجوء للمحكمة الأوروبية لحسم الخلاف القائم حول مسألة الحدود بين إيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا الجنوبية العضو بالاتحاد الأروبي.
يأتي ذلك لتجدد التحذيرات من إمكانية عودة الخلاف بالمنطقة في حال استمرار الخلافات بين لندن وبروكسل .
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