 
مباشر

لندن.. خلاف مع بروكسل حول حدود الإيرلنديتين

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ribu

هددت الحكومة البريطانية باللجوء للمحكمة الأوروبية لحسم الخلاف القائم حول مسألة الحدود بين إيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا الجنوبية العضو بالاتحاد الأروبي.

يأتي ذلك  لتجدد التحذيرات من إمكانية عودة الخلاف بالمنطقة في حال استمرار الخلافات بين لندن وبروكسل .

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا