فصائل غزة تحمل إسرائيل مسؤولية أي تصعيد جديد
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حمَّلت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد في غزة، إسرائيل مسؤوليةَ أي تصعيد في المستقبل، عقب ما وصفته بإجراءاتِ تل أبيب العقابية بحق أسرى الحركة في السجون الإسرائيلية.
يأتي ذلك عقب تصريحات للأمين العام للحركة زياد النخالة حول الجهوزية الكاملة للوحدات العسكرية.
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