بلينكن: ننظر في كل الخيارات للتعامل مع إيران
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن بلاده تنظر في كل الخيارات المتاحة للتعامل مع التحدي الذي تمثله إيران. مؤكدًا أن الوقت يَنفد فيما يتعلق بعودة طهران للمحادثات النووية.
بدوره قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إن تل أبيب تحتفظ بالحق في التحرك ضد سعي إيران لامتلاك قنبلة نووية، مشيرا إلى أن طهران تحاول خداع العالم لتطوير قدراتها النووية.
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