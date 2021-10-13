إيران تنهي مناورات جوية للجيش والحرس الثوري

أنهت إيران مناورات لقوات الدفاع الجوي التابعة للجيش والحرس الثوري حاكت خلالها ظروف الحرب والتعرض لهجمات جوية وإلكترونية، وذلك بالتوازي مع اختبار أنظمة حديثة من الرادارات.

هذا ووجهت القيادة العسكرية رسائل تحذيرية لمن يحاول التعرض للأجواء الإيرانية أو تهديد مصالح البلاد.