لافروف: الناتو يحاول إعادة نشر قواته في آسيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن حلف الناتو يسعى بعد مغادرة أفغانستان، لإعادة نشر قواته في آسيا، وإرسال اللاجئين إلى المنطقة.

محذرا خلال اجتماع وزراء خارجية الدول المشاركة في مؤتمر التفاعل وبناء الثقة في آسيا، من محاولات تأجيج الوضع، وتقويض آليات التفاعل القائمة بين الدول.