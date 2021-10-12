تعليق التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت مؤقتا

علقت التحقيقات مؤقتا بانفجار مرفأ بيروت إلى حين البت بدعوى كف يد القاضي طارق البيطار التي تقدم بها النائبان المدعى عليهما علي حسن خليل وغازي زعيتر أمام محكمة التمييز.

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