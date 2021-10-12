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تعليق التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت مؤقتا

أخبار العالم العربي

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علقت التحقيقات مؤقتا بانفجار مرفأ بيروت إلى حين البت بدعوى كف يد القاضي طارق البيطار التي تقدم بها النائبان المدعى عليهما علي حسن خليل وغازي زعيتر أمام محكمة التمييز.

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