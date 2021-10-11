تبون: عودة سفيرنا لباريس رهن باحترامنا التام

أعلنَ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن عودة سفير بلاده إلى فرنسا، مشروطة باحترام باريس الكامل للجزائر، مؤكدا أنه على فرنسا أن تنسى أن الجزائر كانت مستعمرة.

وشدد تبون على أن بلادَه لا تقبل أي وساطة مع المغرب، مؤكدا رفضه إدراجها في المؤتمر الوزاري لجامعة الدول العربية.