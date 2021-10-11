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تبون: عودة سفيرنا لباريس رهن باحترامنا التام

أخبار العالم العربي

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أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن عودة سفير بلاده إلى فرنسا، مشروطة باحترام باريس الكامل للجزائر، مؤكدا أنه على فرنسا أن تنسى أن الجزائر كانَت مستعمرة.

وشدد تبون على أن بلاده لا تقبل أي وساطة مع المغرب، مؤكدا رفضه إدراجها في المؤتمر الوزاي لجامعة الدول العربية.

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