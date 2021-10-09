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تركيا: واشنطن نقلت عناصر داعش إلى أفغانستان

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اتهم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الولايات المتحدة بنقل عناصر داعش من سوريا إلى أفغانستان.

وقال خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفنزويلي فيليكس بلاسينسيا إن واشنطن نقلت مقاتلي التنظيم بالحافلات وبالطائرات إلى أفغانستان. كما اتهم أوغلو واشنطن بدعم الإرهاب في سوريا من خلال دعمها للوحدات الكردية.

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