مشاركة إماراتية بتجربة فضائية دولية في روسيا
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تتواصل تدريبات اختبار "سيريوس ألفان وواحد وعشرون" للعزلة التي يجريها معهد الأبحاث الطبية والحيوية التابع لأكاديمية العلومِ الروسية في موسكو.
ويحاكي هذا الاختبار رحلة طويلة المدى إلى الفضاء، إذ يقوم بها الطاقم المشارك بالإنعزال عن العالم الخارجي لثمانية أشهر. وتشارك دولة الإمارات للمرة الأولى في اختبار مماثل.
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