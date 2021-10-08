الإنتربول يفك حظر تبادل المعلومات عن سوريا

قررت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) إعادة دمج سوريا في نظامها لتبادل المعلومات، بعدما علقت ذلك في العام 2012 في سياق العقوبات الدولية ضد دمشق.

وفي بيان لها قالت المنظمة إن التوصية برفع الإجراءات التصحيحية جاءت بعد المراقبة المنتظمة للرسائل الواردة من المكتب المركزي في دمشق، وبأنه نتيجة لذلك يمكن للمكتب الموجود في سوريا إرسال رسائل مباشرة إلى الدول الأعضاء الأخرى وتلقي رسائل أيضا.