المجلس الرئاسي: لا خيار إلا إجراء الانتخابات

أكد رئيس المجلسِ الرئاسي الليبي محمد المنفي، أنه لا خيار أمام الليبيين إلاَ إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد.

وأضاف المنفي أن المجلس الرئاسي سيستمر في المضي قدما لتنفيذ مهامه، وفي مقدمتها المصالحة الوطنية الشاملة، والاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد، في غضون ذلك أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بموعدها، وفي السياق أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اتفاقها مع جهاز الأمن الداخلي على وضع خطة مشتركة لتأمين الانتخابات.