أبوظبي تسجل لقاح "سبوتنيك لايت" أحادي الجرعة
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أعلن صندوق الاستثمارِ المباشر الروسي ،أن دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت اللَقاحَ الروسي سبوتنيك لايت أحادي الجرعة لديها، لمواجهة الحالات الطارئة لفيروس كورونا.
أعلن صندوق الاستثمارِ المباشر الروسي ،أن دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت اللَقاحَ الروسي سبوتنيك لايت أحادي الجرعة لديها، لمواجهة الحالات الطارئة لفيروس كورونا.
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