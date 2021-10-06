 
مباشر
عاجل
بلينكن: نرحب بإعلان المبعوث الأممي الجديد للصحراء الغربية وندعم جهود الأمم المتحدة بشأن الملف

أبوظبي تسجل لقاح "سبوتنيك لايت" أحادي الجرعة

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rg5z

أعلن صندوق الاستثمارِ المباشر الروسي ،أن دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت اللَقاحَ الروسي سبوتنيك لايت أحادي الجرعة لديها، لمواجهة الحالات الطارئة لفيروس كورونا.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا