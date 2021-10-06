أبوظبي تسجل لقاح "سبوتنيك لايت" أحادي الجرعة

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أعلن صندوق الاستثمارِ المباشر الروسي ،أن دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت اللَقاحَ الروسي سبوتنيك لايت أحادي الجرعة لديها، لمواجهة الحالات الطارئة لفيروس كورونا.