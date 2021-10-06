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بوتين: موسكو تلتزم بتوريد الغاز عبر أوكرانيا

أخبار روسيا

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أكدُ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا ملتزمة بعقود توريد الغاز الروسي إلى عملائها عبر أوكرانيا وقال إن موسكو ستبقى مورِدا موثوقا للغازِ الطبيعي لعملائها في أوروبا وآسيا.

مشيرا إلى أن أخطاءَ الأوروبيين، هي أبرز أسباب ارتفاع أسعار الغاز في دول الاتحاد الأوروبي. 

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