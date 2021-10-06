الانتخابات البرلمانية بعد الرئاسية في ليبيا

أقر مجلس النواب الليبي إجراء الانتخابات البرلمانية، بعد 30 يوما من انتخاب رئيس للبلاد، بعد أن كانت مقررة بالتزامن مع الاقتراع التشريعي.

فيما أعلنَ المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، رفضه قانون الانتخاباتِ البرلمانية الصادر عن مجلس النواب. وحمل الناطق باسم المجلس محمد عبدالناصر، البرلمان مسؤوليةَ أي تأجيل أو تعطيل، وقال إن إصدار القانون يُعد خرقا للاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري.