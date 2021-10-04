طهـران: الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة لن يلعب دورا في تسريع العودة للمفاوضات
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة لن يلعب دورا في تسريع العودة إلى المفاوضات النووية.
وأشار خطيب زادة ردا على سؤال لآرتي إلى أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان كان يعدد الأمور التي كان بإمكان الولايات المتحدة تنفيذها للعودة إلى الاتفاق النووي.
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