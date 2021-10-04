لافروف يحذر من تزايد التهديد الإرهابي بإدلب

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقب مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري في موسكو أنّ التهديد الإرهابي في منطقة خفض التصعيد بإدلب لا يزال قائما، ويتزايد في بعض المناطق.

من جانبه، دعا شكري دمشق إلى اتخاذ إجراءات لتفعيل الحل السياسي، ومسار مناقشات اللجنة الدستورية..