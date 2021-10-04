قضاء لبنان يرفض تنحية المحقق بانفجار المرفأ
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أعلنت وزارة المالية اللبنانية، استئناف مباحثاتها مع صندوق النقد الدولي، بعد تعليقٍ استمر عدة شهور، في مسعى للتوصل إلى برنامج تعاف يعقبه الحصول على تمويل.
في الأثناء، رفضت محكمة الاستئناف في بيروت دعاوى الرد المقدمة من المُدعى عليهم في قضية انفجار مرفأ بيروت، والتي طالبت بكف يد القاضي طارق البيطار
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