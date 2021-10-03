خامنئي: يجب الاعتماد على الشعوب خدمة للمنطقة

حذر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي من الاستقواء بالخارج، مؤكدا أن مصالح المنطقة تتحقق عبر اعتماد البلدان على شعوبها لبناء جيوش مستقلة تتعاون في الحفاظ على الأمن الإقليمي.

كما أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده لن تتحمل أي وجود إسرائيلي أو إرهابي قرب حدودها.