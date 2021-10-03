 
مباشر

خامنئي: يجب الاعتماد على الشعوب خدمة للمنطقة

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rfb5

حذر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي من الاستقواء بالخارج، مؤكدا أن مصالح المنطقة تتحقق عبر اعتماد البلدان على شعوبها لبناء جيوش مستقلة تتعاون في الحفاظ على الأمن الإقليمي.

كما أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده لن تتحمل أي وجود إسرائيلي أو  إرهابي قرب حدودها.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا