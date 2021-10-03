المسرح الغزي يوجه سهام النقد لقوانين العمل
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بلغة مسرحية درامية ، حاكَى الفنان علي أبو ياسين من غزة، مآسي العمال الفلسطينيين في القطاع، وفشل القوانين في حمايتهم من الاستغلال.
بلغة مسرحية درامية ، حاكَى الفنان علي أبو ياسين من غزة، مآسي العمال الفلسطينيين في القطاع، وفشل القوانين في حمايتهم من الاستغلال.
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