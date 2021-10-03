الرئيس العراقي: الانتخابات المقبلة حدث مفصلي

قال الرئيس العراقي برهم صالح ، إن الانتخابات البرلمانيةَ التي ستجري بعد أيام حدث مفصلي و نقطة تحول في البلاد.

هذا ويخيم شبح التدخل الخارجي على الانتخابات العراقية المرتقبة في العاشر من الشهر الحالي، وحذرت المرجعية الدينية العليا في البلاد من التأثير على إرادة الناخبين من أطراف خارجية بأي شكل من الأشكال.