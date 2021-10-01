بريطانيا.. أزمة الوقود تدخل أسبوعها الثاني
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دخلت أزمة الوقود في المحطات البريطانية أسبوعها الثاني دون حل، ويعاني آلاف من ملاك السيارات والمصانع جراء شح الوقود في عدة مناطق من بريطانيا.
دخلت أزمة الوقود في المحطات البريطانية أسبوعها الثاني دون حل، ويعاني آلاف من ملاك السيارات والمصانع جراء شح الوقود في عدة مناطق من بريطانيا.
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