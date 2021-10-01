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بريطانيا.. أزمة الوقود تدخل أسبوعها الثاني

أخبار العالم

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دخلت أزمة الوقود في المحطات البريطانية أسبوعها الثاني دون حل، ويعاني آلاف من ملاك السيارات والمصانع جراء شح الوقود في عدة مناطق من بريطانيا.

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