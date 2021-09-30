حلب السـورية تتجاوز مـرحلة الدمار وأحياؤها تستعيد حياتها قبل الحرب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rem8
يصادف اليومَ ذكرى مرورِ 6 سنوات على العملية العسكرية الروسية في سوريا، التي ساهمت باستعادة أجزاء واسعة من الأراضي السورية ، وتحرير مناطق عديدة وإرساء قواعد الحياة السلمية فيها.
ومن أبرز هذه المناطق شرق مدينة حلب، كاميرا آر تي رصدت يوميات سكانِ عددٍ من أحياء المدينة الشرقية مؤخرا.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.