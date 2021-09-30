حلب السـورية تتجاوز مـرحلة الدمار وأحياؤها تستعيد حياتها قبل الحرب

يصادف اليومَ ذكرى مرورِ 6 سنوات على العملية العسكرية الروسية في سوريا، التي ساهمت باستعادة أجزاء واسعة من الأراضي السورية ، وتحرير مناطق عديدة وإرساء قواعد الحياة السلمية فيها.

ومن أبرز هذه المناطق شرق مدينة حلب، كاميرا آر تي رصدت يوميات سكانِ عددٍ من أحياء المدينة الشرقية مؤخرا.