روسيا.. انتقاد حاد للتدخل بانتخابات الدوما
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لقاء RT مع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف
تصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف لـ RT:
- مع مطلع يناير المقبل سيفرض على المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي تسجيل ممثليات لها في روسيا
- نتيجة الانتخابات التشريعية بالنسبة لحزب روسيا الموحدة جيدة جدا ونشعر بالارتياح حيالها
- التصويت الإلكتروني يمثل مستقبلا ويجب أن يمنح المواطن خيار الاقتراع إلكترونيا أو حضوريا
- 50 محاولة قرصنة تعرضت لها لجنة الانتخابات المركزية الروسية مصدرها الولايات المتحدة
- الإجراءات الأمريكية ضد الانتخابات الروسية مرفوضة وتعد تدخلا بشؤونا الداخلية
- علينا الرد على التدخلات الأمريكية بالقوانين وقرارت صارمة
- مع مطلع يناير المقبل سيفرض على المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي تسجيل ممثليات لها في روسيا
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