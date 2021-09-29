عدن.. احتجاجات تستقبل رئيس الحكومة اليمنية
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عقب غياب دام أشهرا، عاد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك رفقة عدد من وزرائه إلى مدينة عدن في جنوب البلاد، يأتي ذلك في وقت تشهد فيه عدة محافظات احتجاجات غاضبة.
عقب غياب دام أشهرا، عاد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك رفقة عدد من وزرائه إلى مدينة عدن في جنوب البلاد، يأتي ذلك في وقت تشهد فيه عدة محافظات احتجاجات غاضبة.
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