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عدن.. احتجاجات تستقبل رئيس الحكومة اليمنية

أخبار العالم العربي

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عقب غياب دام أشهرا، عاد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك رفقة عدد من وزرائه إلى مدينة عدن في جنوب البلاد، يأتي ذلك في وقت تشهد فيه عدة محافظات احتجاجات غاضبة.

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