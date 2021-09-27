تحذيرات من تواصل اقتحام المستوطنين للأقصى
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حذرت دائرة الأوقاف الإسلامية من تصاعد وتيرة الاقتحامات اليومية للمستوطنين داخل المسجد الأقصى، وآخرها اليوم حيث دخل المستوطنون وهم يرفعون العلم الإسرائيلي داخل باحاته.
حذرت دائرة الأوقاف الإسلامية من تصاعد وتيرة الاقتحامات اليومية للمستوطنين داخل المسجد الأقصى، وآخرها اليوم حيث دخل المستوطنون وهم يرفعون العلم الإسرائيلي داخل باحاته.
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