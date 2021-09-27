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تحذيرات من تواصل اقتحام المستوطنين للأقصى

أخبار العالم العربي

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حذرت دائرة الأوقاف الإسلامية من تصاعد وتيرة الاقتحامات اليومية للمستوطنين داخل المسجد الأقصى، وآخرها اليوم حيث دخل المستوطنون وهم يرفعون العلم الإسرائيلي داخل باحاته.

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