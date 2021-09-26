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السلطة الفلسطينية تطالب بمحاسبة إسرائيل

أخبار العالم العربي

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دانت الرئاسة الفلسطينية مقتل خمسة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي ، ووصفت العملية بامتدادٍ لمسلسل الانتهاكات والإعدامات الميدانية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت في بيان أن استمرار هذه الســياسة، سيؤدي إلى انفجار الأوضاع ومزيد من التوتر وعدم الاستقرار، وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة إسرائيل.

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